Москва, 14 декабря. Движение «Объединенные демократы» организовало форум «Выборы 2020», посвященный предстоящим муниципальным выборам в Липецке.

Организаторы намерены поделиться с липчанами секретами «Умного голосования» — разработанной скандальным блогером Алексеем Навальным системы, которая предполагает голосование за любого кандидата, кроме представителей «Единой России». Сам Навальный считает, что УГ хорошо зарекомендовало себя во время избирательных кампаний в Петербурге и Москве, хотя главные «оппозиционеры» Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Илья Яшин провалились на выборах из-за подделки подписей.

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский в свое время критиковал «Умное голосование» Навального, поскольку система брала в расчет лишь партийную принадлежность кандидата, а не его политические взгляды. Однако теперь, вероятнее всего, можно говорить о некоем примирении навальнистов с людьми Ходорковского.

Дело в том, что на форуме был замечен координатор нежелательной в России организации Ходорковского «Открытая Россия» — Александр Соловьев. По некоторым данным, он не просто политический активист, а бойфренд дочери бывшего главы ЮКОСа. Не исключено, что подобные «династические» связи позволят помирить Навального и Ходорковского. Впрочем, это будет выгодно лишь либеральной верхушке. Рядовые активисты, как и прежде, будут попадать под дубинки полиции на несанкционированных акциях.

А именно их организации, как пишет Nation News, вероятнее всего, и будут учить либералы жителей Липецка. Издание полагает, что цель прихода «Объединенных демократов» в Липецк — расшатать ситуацию в регионе путем проверенной схемы организации незаконных протестов, а также обкатать сценарий провокаций для выборов в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.