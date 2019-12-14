В Госдуме заявили о приоритете законопроекта о городах трудовой доблести

Москва, 14 декабря. Совет Госдумы рассмотрит законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» в приоритетном порядке, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Рассмотрение документа, внесенного президентом России Владимиром Путиным, запланировано на 16 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Законопроект будет рассмотрен Советом ГД в приоритетном порядке», — сообщили в пресс-службе Государственной думы.

Законопроект предусматривает присвоение звания «Город трудовой доблести» российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет о городах, в которых шло бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях. Документ заостряет внимание на массовом трудовом героизме и самоотверженности жителей этих городов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев объяснил важность инициативы, которую внес Путин в нижнюю палату парламента.