Москва, 14 декабря. Российские медицинские отряды специального назначения оказывают помощь мирным жителям Сирии. Гуманитарный компонент всегда был особенностью российской политики, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский сообщил, что к настоящему моменту российские отряды врачей оказали медицинскую помощь более чем 100 тысячам жителей Сирии. Сейчас медики активно работают в городе Кобани на севере САР.

«Такая помощь мирному населению была традиционно присуща СССР и России, как его правопреемнице. В Афганистане, куда мы в 1979 году ввели войска, несмотря на боевые действия, мы много помогали афганскому населению», ― заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что российская военная политика всегда отличалась от политики США. Гуманитарная миссия в Сирии ярко демонстрирует это отличие. Интересы Вашингтона всегда заключались лишь в контроле за территорией при полном пренебрежении к интересам людей.

Подтверждением тому является и варварское расхищение нефти Сирии американскими мародерами при содействии вооруженных отрядов курдов. Во второй части расследования Федерального агентства новостей говорится о связях американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. ФАН получил улики, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1.

«Например, афганцы сравнивали нас с американцами и говорили, что американцам совершенно безразлично мирное население, а россияне о нем заботятся. То же самое в Сирии – мы ведь не просто несем свободу народу этой страны, замученной международным терроризмом, но и реально помогаем сирийцам. Это многочисленные гуманитарные конвои, медицина и другая помощь», — добавил Джабаров.

Гуманитарный контекст является неотъемлемой частью операции российских военных. В этом и заключается преимущество международной политики РФ перед Западом. В третьей части расследования ФАН сообщается, что освобождение нефтегазовых полей Пальмиры российскими военными привело к стабильной подаче электроэнергии и старту хозяйственных процессов. Кроме того, в третьей части масштабного проекта речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с боевиками ИГИЛ в Сирии.

По данным ООН, на восстановление Сирии необходимо 412 млрд долларов, таких средств нет ни у одного государства в мире. Однако на помощь Запада рассчитывать и не приходится, уверен Джабаров.

«В процесс восстановления Сирии точно не будут включаться американцы, под вопросом – европейцы, хотя Франция много обещала помочь этой стране, но их главное условие заключается в отставке Башара Асада и уходе его правительства. Без этого условия они помогать Сирии не будут, а то, что страдает сирийский народ, их мало интересует», — сказал сенатор.

Джабаров подытожил, что помогать Сирии в восстановлении будут лишь Россия, Китай, Иран и некоторые ближневосточные страны. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также считает, что Сирии не стоит рассчитывать на помощь Запада. При этом Дамаску необходимо научиться самостоятельно зарабатывать в новых условиях.

«Здесь Сирии нужно не только получать деньги, но и научиться их зарабатывать в новых условиях. И пока у власти в Дамаске находятся независимые от США силы, а Россия вместе с Ираном удерживают там более-менее стабильную ситуацию, помощи от Запада точно не будет», ― заявил Брутер в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Политолог считает, что Дамаску нужно активнее встраиваться в товарный обмен между Россией, Ираном и Китаем. Москва и дальше будет помогать Сирии в военном, гуманитарном и экономическом планах.

1 Организация запрещена на территории РФ.