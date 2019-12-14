«Нафтогаз» назвал рост тарифов для населения расплатой за некомпетентность властей

Киев, 14 декабря. Роста цены на газ для населения на Украине можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи ресурса, увеличившиеся тарифы — расплата за некомпетентность и коррупцию. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Национальная украинская компания повысила цену на газ для населения на 28,59%. В январе 2020 года украинцам предстоит платить до 5,5 тысячи гривен (около 233 долларов) за тысячу кубометров. Действующая цена за тот же объем составляет 180 долларов.

«А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала», — написал Витренко в своем Facebook.

По словам главы нацкомпании, в следующем году Киев мог бы стать экспортером топлива, «и рыночная цена была бы значительно ниже».

Решение о повышении тарифов Витренко назвал «расплатой за некомпетентность» властей.

«Вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — заявил он.

Анонсируя повышение тарифов, в «Нафтогазе» указали, что новая цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года. Летом компания трижды снижала стоимость топлива, а в сентябре предупредила, что зимой с повышением спроса может возрасти и цена.

В пятницу, 13 декабря, Витренко объявил о предварительных договоренностях с Россией по транзиту российского газа через Украину в Европу. После завершения очередного раунда переговоров газовых компаний двух стран он сообщил, что сторонам удалось достичь предварительных договоренностей по вопросу сохранения транзита, их обсуждение будет продолжено.