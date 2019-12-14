Москва, 14 декабря. Активизация тайной террористической деятельности отдельных курдских бандформирований связана с операцией Турции «Источник мира». Об этом заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Он подчеркнул, что есть заявление Лиги арабских государств, которая также называет действия курдских террористов в Сирии агрессией.

«Поэтому действия части боевых формирований против турецкой армии были ожидаемыми, поскольку курдские боевые бандформирования – не есть нечто представляющее единую армию, подчиняющуюся единым приказам. Это ряд вооруженных группировок по типу партизанских отрядов», — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом «Политики сегодня».

Мнение Бориса Долгова поддержал обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Он напомнил, что курдские бандформирования разделены на две большие группы, среди которых есть вооруженные экстремисты, поддерживаемые Вашингтоном. Они, как заметил эксперт, не хотят мира.

«Они не согласны и с той операцией, которую проводит Эрдоган, они не согласны с тем, как Россия помогает Сирии, и, в общем-то, это существенные вооруженные силы, матерые, умеющие проводить диверсионные, партизанские и террористические акты», — заявил Баранец.

Собеседник издания напомнил, что Соединенные Штаты «приручили» курдских террористов, дав им «жирный кусок Заевфратья и несколько нефтяных вышек». Кроме того, Вашингтон использует курдских экстремистов для охраны нефтяных вышек, чтобы не терять своих солдат.

«Американцев там мало: 600 человек — этого, конечно, мало для контроля над таким пространством, а тут подвернулись эти «бандюки», которые признательны за то, что им дали жирный нефтяной кусок, они вот сейчас намеренно портят план Эрдогана, да и вообще план мирного урегулирования сирийского кризиса», — объяснил Виктор Баранец.

Как передает издание Al Masdar News, столкновение протурецких сил и курдских боевиков произошло на границе между Алеппо и Раккой недалеко от поселения Киз-Али. Также появилась информация, что были удары недалеко от населенных пунктов Умм Хош и Харбул в районе Тель-Рифата. По предварительным данным, причиной столкновения стала подпольная деятельность курдских террористов в зонах контроля сил, поддерживаемых Турцией.

Напомним, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи подписали меморандум о приостановке в Сирии антитеррористической операции «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1. Российские военные продолжают героически сражаться против террористов в Сирии. Об этом подробно рассказывается в третьей части большого расследования, которое подготовило Федеральное агентство новостей.

Однако либеральные СМИ, как выяснил ФАН, наоборот, оказывают поддержку боевикам на территории ближневосточной республики. Выяснилось, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков напрямую сотрудничает с террористами, о чем говорится в первой части расследования. Вторая часть посвящена связи Вашингтона и запрещенной в РФ ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.