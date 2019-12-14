Сотрудники ФСИН предотвратили попытку бунта в астраханском СИЗО

Астрахань, 14 декабря. Сотрудники ФСИН не дали заключенным устроить провокацию в СИЗО №2 в Наримановском районе в Астраханской области. Об этом в субботу сообщило региональное управление ФСИН России.

Там пояснили, что новоприбывшие подследственные попытались устроить бунт, когда сотрудники изъяли у них запрещенные предметы и вещества, которые они пытались пронести в СИЗО.

«На законные требования администрации подследственные стали высказывать недовольство режимом содержания, совершили акт порчи имущества путем поджога простыней. Неудавшаяся провокация дальнейшего развития не получила», — отметили в ведомстве.

О происшествии было доложено в прокуратуру. Представитель ФСИН также опроверг появившиеся в соцсетях слухи о том, что сотрудники СИЗО якобы избивали заключенных и отказывались предоставить им медицинскую помощь. В ноябре президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить отбор сотрудников ФСИН и заострить внимание на качестве их подготовки. По его словам, силовые структуры должны пользоваться доверием общества.