Сирия, 15 декабря. Американские оккупанты пригласили саудовскую компанию добывать нефть Сирии, Россия создает ополчение для защиты зоны безопасности. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС РФ: начали создание ополчения в провинции Хасака.

«Сирийская свободная армия» (ССА): в Идлибе объявила о присоединении к протурецким формированиям.

Международная коалиция: приняли представителей Saudi Aramco на территории месторождения «Аль-Омар».

Провинция Дейр-эз-Зор

Одна из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco намерена инвестировать в разработку нефтяных месторождений на территории провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостное агентство DeirEzzor24, представители нефтяной компании из Саудовской Аравии прибыли на месторождение «Аль-Омар», которое находится на оккупированной США и курдскими боевиками территории сирийского Заевфратья.

Источники сообщают, что инвестиционный процесс будет осуществляться через контракты между Saudi Aramco и правительством Соединенных Штатов. Таким образом, оккупировавшие часть территории Сирии США привлекли инвесторов из страны, с 2011 года занимающей крайне враждебную позицию по отношению к законному правительству в Дамаске.

Напомним, ранее на территории месторождения «Аль-Омар» прошла встреча между шейхами арабских племен Заевфратья и полевыми командирами SDF. Арабские лидеры потребовали направить часть доходов, получаемых от продажи незаконно добытой нефти, на обеспечение потребностей жителей региона — и получили отказ. Вместо помощи населению курдские боевики предложили дать взятку самим шейхам, которую те отвергли.

Провинция Идлиб

Сильные дожди привели к затоплению в лагере для внутренне перемещенных лиц на территории провинции Идлиб. Лагерь в районе сирийско-турецкой границы неподалеку от города Сармада оказался непригоден для проживания, сообщает информационный канал в Twitter (@InfoMigrants).

Отмечается, что в результате внутренних конфликтов, связанных с агрессией террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» против мирного населения и боевыми действиями на юге провинции, из Идлиба бежали несколько тысяч человек. Те из них, кто направился на север, столкнулись с заслоном на турецкой границе и вынуждены были разместиться в нескольких стихийно образовавшихся лагерях для внутренне перемещенных лиц. Подконтрольное боевикам «правительство национального спасения» не оказывает никакой помощи беженцам.

Провинция Хама

Десять бригад «умеренной оппозиции», действующей на севере провинции Хама и в Идлибе, в том числе «Файлак аш-Шам» заявили о вступлении в ряды протурецких формирований «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает французский источник в Twitter (@NDT0020). В случае, если эти сообщения подтвердятся, это может говорить окончательном расколе между джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «умеренной оппозицией» в идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хасака

Российские военные начали формирование проправительственного ополчения на северо-востоке Сирии, на территории провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), в городах Амуда и Телль-Тамр, где расположены опорные пункты военной полиции РФ, открыта регистрация сирийских добровольцев.

Напомним, на севере Сирии сохраняется напряженная обстановка в связи с террористическими актами и отдельными нападениями курдских боевиков. Россия содействует Турции в борьбе с курдскими террористами, связанными с РПК, для обеспечения мира и стабильности в северных регионах, примыкающих к созданной Анкарой зоне безопасности.