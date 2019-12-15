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Сирия новости 15 декабря 07.00: РФ создает ополчение против курдских террористов, Aramco пришла в Дейр-эз-Зор

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Сирия новости 15 декабря 07.00: РФ создает ополчение против курдских террористов, Aramco пришла в Дейр-эз-Зор

Сирия, 15 декабря. Американские оккупанты пригласили саудовскую компанию добывать нефть Сирии, Россия создает ополчение для защиты зоны безопасности. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС РФ: начали создание ополчения в провинции Хасака.

«Сирийская свободная армия» (ССА): в Идлибе объявила о присоединении к протурецким формированиям.

Международная коалиция: приняли представителей Saudi Aramco на территории месторождения «Аль-Омар».

Сирия новости 15 декабря 07.00: РФ создает ополчение против курдских террористов, Aramco пришла в Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Одна из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco намерена инвестировать в разработку нефтяных месторождений на территории провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает новостное агентство DeirEzzor24, представители нефтяной компании из Саудовской Аравии прибыли на месторождение «Аль-Омар», которое находится на оккупированной США и курдскими боевиками территории сирийского Заевфратья.

Источники сообщают, что инвестиционный процесс будет осуществляться через контракты между Saudi Aramco и правительством Соединенных Штатов. Таким образом, оккупировавшие часть территории Сирии США привлекли инвесторов из страны, с 2011 года занимающей крайне враждебную позицию по отношению к законному правительству в Дамаске.

Напомним, ранее на территории месторождения «Аль-Омар» прошла встреча между шейхами арабских племен Заевфратья и полевыми командирами SDF. Арабские лидеры потребовали направить часть доходов, получаемых от продажи незаконно добытой нефти, на обеспечение потребностей жителей региона — и получили отказ. Вместо помощи населению курдские боевики предложили дать взятку самим шейхам, которую те отвергли.

Провинция Идлиб

Сирия новости 15 декабря 07.00: РФ создает ополчение против курдских террористов, Aramco пришла в Дейр-эз-Зор

Сильные дожди привели к затоплению в лагере для внутренне перемещенных лиц на территории провинции Идлиб. Лагерь в районе сирийско-турецкой границы неподалеку от города Сармада оказался непригоден для проживания, сообщает информационный канал в Twitter (@InfoMigrants).

Отмечается, что в результате внутренних конфликтов, связанных с агрессией террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» против мирного населения и боевыми действиями на юге провинции, из Идлиба бежали несколько тысяч человек. Те из них, кто направился на север, столкнулись с заслоном на турецкой границе и вынуждены были разместиться в нескольких стихийно образовавшихся лагерях для внутренне перемещенных лиц. Подконтрольное боевикам «правительство национального спасения» не оказывает никакой помощи беженцам.

Провинция Хама

Провинция Хама

Десять бригад «умеренной оппозиции», действующей на севере провинции Хама и в Идлибе, в том числе «Файлак аш-Шам» заявили о вступлении в ряды протурецких формирований «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает французский источник в Twitter (@NDT0020). В случае, если эти сообщения подтвердятся, это может говорить окончательном расколе между джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «умеренной оппозицией» в идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хасака

Сирия новости 15 декабря 07.00: РФ создает ополчение против курдских террористов, Aramco пришла в Дейр-эз-Зор

Российские военные начали формирование проправительственного ополчения на северо-востоке Сирии, на территории провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), в городах Амуда и Телль-Тамр, где расположены опорные пункты военной полиции РФ, открыта регистрация сирийских добровольцев.

Напомним, на севере Сирии сохраняется напряженная обстановка в связи с террористическими актами и отдельными нападениями курдских боевиков. Россия содействует Турции в борьбе с курдскими террористами, связанными с РПК, для обеспечения мира и стабильности в северных регионах, примыкающих к созданной Анкарой зоне безопасности.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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