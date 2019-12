Американский генерал похвастал уникальной транспортной технологией

Вашингтон, 14 декабря. США уже сегодня способны приступить к созданию технологии, с помощью которой доставка человека в любую точку Земли займет не более часа.

Такую информацию озвучил американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления перед студентами в Хиллсдейлском колледже, сообщает издание The Drive.

«Эта технология может быть создана уже сегодня. Не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее, чем за час», — сказал он.

По мнению журналистов издания, бывший летчик, налетавший 3300 часов, в том числе и 650 часов на боевых операциях, не мог ошибиться.

При этом бывший военный не предоставил никаких конкретных данных о том, как функционирует изобретение. Стоит обратить внимание, что ранее армия США заключила контракт с частной компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) для изучения якобы искусственно созданных физических артефактов внеземного происхождения.

Кваст покинул ряды вооруженных сил в сентябре этого года. Издание предполагает, что причиной такого решения могли стать его высказывания по вопросам космических технологий.

Стоит отметить, что заявление бывшего главы учебного авиационного командования на базе в Сан-Антонио прозвучало на фоне реплик других американских военных о некоторых явлениях, чья природа не объясняется в открытых источниках.

Согласно изданию, такого рода высказывания вполне могут иметь за собой реальные наработки и подтвердить заинтересованность Министерства обороны США в значительном увеличении инвестиций в инновации в космической сфере.