«Лапочки» Лиза и Гарри Галкины в маленьких шубках поразили фанатов

Москва, 14 декабря. Дети звездной пары шоумена Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Лиза и Гарри растрогали фанатов совместной фотографией в маленьких шубках.

Снимок Галкиных-младших появился на фан-странице юной Лизы в Instagram. На ней девочка стоит в белой шубе с капюшоном и пышным низом, напоминающим юбку-колокол, рядом со своим братом Гарри, который тоже одет в меха. На мальчике черная дубленка с отложенным воротником и большая меховая ушанка.

«Новый год не за горами, будем елку наряжать?» — написал автор поста рядом со снимком.

Семейная фотография привела в восторг пользователей соцсети. Многие отметили, что звездные отпрыски на снимке напоминают детей с изображения на рождественской открытке. Сразу нескольким фанатам малыши напомнили сказочных героев Кая и Герду из сказки «Снежная королева». Были и те, кто увидел на снимке юных бояр.

«Как Кай и Герда!» — сравнила angel_i_like_ice_cream. «Барышня с барином…м» — поделилась ассоциацией tannata4081. «Чудо, как с открытки», — заметила ivuuuush.

Других комментаторов кадр заставил умиляться.

«Милота», — написал sevsev777. «Ой, какие хорошенькие», — отметила zakharovaduska «Такие мимишные… Шубки модные… Счастливые красивые детки…» — заключила bogdanova7997. «Лапочки», — оставила комментарий asiyat57.

Пользователь с именем s.v.61 заявил, что Лиза и Гарри — «самые красивые звездные детки».

Ранее «Пятый канал» рассказывал, что у Галкиных-младших появились первые тайны от родителей. Звездный отец детей опубликовал видео, на котором Лиза и Гарри сообщают ему, что у них есть нечто секретное. Дочь едва не раскрыла секрет папе — вовремя вмешался.