Москва, 14 декабря. Российские военные врачи, работающие в Сирии, не только помогают военнослужащим РФ и мирным жителям, но и набираются опыта. Об этом в субботу заявил полковник медицинской службы в отставке, врач-хирург Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Юрий Фокин.

По его словам, медик может называться военным врачом только если он действительно находился в горячей точке. При этом, разумеется, сотрудники медицинской службы подвергают себя огромной опасности, хотя и не являются непосредственными участниками боевых действий. Фокин отметил, что во время войны на Северном Кавказе погибли 20 его коллег.

«Опасность профессии военного медика в том, что мы находимся на острие атаки. В том и отличие от гражданской медицины, что наша задача – помощь в экстремальных условиях. Наша задача – не воевать», — пояснил военврач порталу «Слово и дело».

При этом военные врачи всегда должны быть готовы защитить своего пациента и отдать жизнь, если на поле боя возникнет критическая ситуация. От таких медиков требуется психологическая подготовка.

Еще одной особенности этой профессии является универсальность профиля. Чаще всего в зонах боевых действий нет гражданских медицинских специалистов, поэтому от военных врачей требуется уметь все — начиная от педиатрии, и заканчивая акушерством и гинекологией.

Напомним, что Россия проводит антитеррористическую операцию в Сирии с 30 сентября. Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) были разгромлены еще в конце 2017 года, однако на сегодняшний день в САР все еще остаются разрозненные силы боевиков ИГ1, которых поддерживают оружием и деньгами власти США, о чем ранее сообщало Федеральное агентство новостей во второй части своего расследования.

В первой части говорилось о связях ИГ с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым, который поддерживал контакт с боевиками.

Кроме того, ФАН опубликовал третью часть материала из цикла, посвященного Сирии. В нем говорится о том, как российские военнослужащие воюют с террористами в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.