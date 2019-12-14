Кража нефти у Сирии спровоцировала массовые демонстрации против варварской политики США

Москва, 14 декабря. Востоковед Борис Долгов назвал массовые демонстрации в Сирии против незаконной нефтеторговли, которую развернули в стране Соединенные Штаты, справедливой и закономерной реакцией населения страны на варварскую политику и нарушения международного права Вашингтоном.

Действия американских властей на территории ближневосточной республики неправомерны. Об этом заявляет и Россия, и другие страны, главная цель которых заключается в том, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. В разговоре с журналистом издания «ПолитРоссия» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что «США позволяют себе не соблюдать международные нормы, если они не сочетаются с их национальными интересами».

По его словам, массовые протесты сирийского населения, в которые вовлечены даже дети, можно назвать прогнозируемым результатом. Эксперт напомнил, что в Сирии очень сложная экономическая ситуация.

«И она спровоцирована, в том числе, тем, что значительная часть нефтяных запасов не контролируется сирийским правительством, а ведь доходы от «черного золота» Дамаск мог бы направить на решение острых социально-экономических проблем, на улучшение жизни людей», — объяснил он.

Ранее в городе Аль-Джарзи на востоке провинции Дейр-эз-Зор прошла демонстрация против курдских оккупантов из проамериканской организации «Демократические силы Сирии» (SDF). В ней приняли участие не только взрослые, но и сирийские школьники. Протестующие требуют, чтобы доходы, которые Вашингтон и курдские радикалы получают от контрабанды нефтью, были направлены на восстановление инфраструктуры САР.

Курдские бандформирования и террористы, которые находятся под опекой Соединенных Штатов, захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата и начали заниматься контрабандой. Многие эксперты заявляют, что США, используя курдских боевиков в качестве прикрытия, стоят за кражей нефти. О поддержке США террористов в Сирии говорится в одном из расследований Федерального агентства новостей.

Напомним, в первой части рассказывается о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, которого уличили в сотрудничестве с боевиками в САР.

Вторая часть посвящена связи США и террористов. ФАН удалось выяснить, что Вашингтон оказывает весомую поддержку боевикам на территории ближневосточной республики. Третья часть расследования рассказывает о героической борьбе российских военных с боевиками в Сирии.