Депутат Госдумы подарил нижегородскому чиновнику вазелин перед приездом губернатора

Нижний Новгород, 14 декабря. Депутат Госдумы, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина на открытии школы в поселке Гидроторф Нижегородской области.

Выступая на церемонии, депутат поздравил всех с долгожданным открытием школы. Булавинов напомнил, что школа строилась очень долго и с большим трудом, ему даже пришлось обращаться в прокуратуру.

Парламентарий отметил, что из-за переносов сроков сдачи стоимость строительства выросла почти на 80 млн рублей. Булавинов напомнил, что в поселок приедет губернатор региона, чтобы лично проинспектировать учебное заведение, и преподнес чиновникам подарок.

«Хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится», ― заявил Булавинов.

Кроме того, депутат призвал преподавателей и учеников внимательно проверить здание и оценить качество строительства.

Глава Балахнинского района Нижегородской области Алексей Левкович, комментируя выходку депутата, назвал его поведение неадекватным. Он напомнил, что глава региона в курсе обстоятельств задержки сдачи объекта, пишет НСН. Помощник Булавинова принес извинения за поведение депутата Госдумы на церемонии открытия школы.