Москва, 14 декабря. Власти США являются главным фактором дестабилизации ситуации в Сирии и именно к ним нужно предъявлять все претензии. Такое заявление в субботу сделал член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя демонстрации в городе Аль-Джарзи (провинция Дейр-эз-Зор) против курдской оккупации и проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

Школьники Аль-Джарзи на днях вышли на улицы города и потребовали, чтобы крадущие сирийскую нефть американцы и курды направили средства с ее выручки на восстановление инфраструктуры Заевфратья и улучшение гуманитарной ситуации в регионе.

«Я думаю, курдские главари понимают, что им стоило бы строить свое будущее в сирийском государстве. Но они находятся под мощным влиянием США. Основным зачинщиком безобразия и неправильной ситуации на востоке Сирии являются именно США», — пояснил он порталу New Inform.

При этом сенатор выразил уверенность, что рано или поздно Сирия сможет восстановить все свои территории.

Напомним, что курдские боевики ранее захватили нефтяные поля в Сирии и передали их военным США, которые занимаются тем, что незаконно добывают черное золото и вывозят его контрабандой из страны. Президент Сирии Башар Асад ранее уже заявлял о намерении поднять в ООН вопрос о выплате компенсации со стороны США

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование. В первой его части говорится о связях террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым, который является автором фейка о ЧВК «Вагнера». Во второй — про сотрудничество США с ИГ1.

Кроме того, ФАН опубликовал третью часть из серии материалов по Сирии, в которой говорится о том, как российские военные сражались с боевиками на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.