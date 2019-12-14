Врио главы Иркутской области Кобзев посетил подтопленные летом села. События дня. ФАН-ТВ

Кобзев в пострадавших от паводка районах Все последствия паводка в Иркутской области ликвидируют к августу следующего года. Такой срок обозначил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев. Сегодня он побывал в Тулунском и Нижнеудинском районах, которые больше всего пострадали от наводнения. Глава региона посетил нижнеудинскую школу, которую также затронула стихия. В кратчайшие сроки здесь провели все ремонтные работы, ученики отправились за знаниями вовремя. Как отметил Игорь Кобзев, в ближайшее время здесь появится новое спортивное оборудование и начнется строительство модульных мастерских. Главная задача, которая стоит перед Игорем Кобзевым, — решить проблемы пострадавших от паводка. Проливные дожди, из-за которых началось наводнение, пришли в регион в конце июня этого года. В восьми районах подтопило почти 11 тысяч домов. Без жертв не обошлось, погибли 26 человек. На этой неделе прежний губернатор Сергей Левченко подал в отставку. Из-за проблемной ликвидации последствий стихии он подвергался критике федеральных властей. Первый рабочий день губернатора выдался насыщенным. Он посетил несколько сел, встретился с местными жителями, которые столкнулись с проблемами при получении материальной поддержки. Вопрос каждого Кобзев взял на контроль.

Приговор Омару аль-Баширу Экс-президента Судана приговорили к 10 годам тюрьмы. Ему дали максимальный срок по коррупционным обвинениям. Они звучат так: хранение иностранной валюты, коррупция и незаконное получение подарков. Из-за довольно преклонного возраста (аль-Баширу 75) срок сократили до двух лет. По этой же причине он будет отбывать наказание в Центре социальной реформы. Напомним, страной Омар аль-Башир правил почти 30 лет. А 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные якобы мирные акции протеста. Демонстранты выкрикивали радикальные лозунги о свержении президента. Все прошло не без очевидной поддержки стран Запада. В результате переворота главу государства свергли и отправили под арест. После этого государственная власть оказалась в руках переходного военного совета, сформированного армией. Президент России Владимир Путин на встрече с главой верховного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом заявил, что наша страна будет оказывать поддержку Судану, чтобы нормализовать ситуацию в африканской стране.