Врио главы Иркутской области Кобзев посетил подтопленные летом села. События дня. ФАН-ТВ

Кобзев в пострадавших от паводка районах
Все последствия паводка в Иркутской области ликвидируют к августу следующего года. Такой срок обозначил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев. Сегодня он побывал в Тулунском и Нижнеудинском районах, которые больше всего пострадали от наводнения. Глава региона посетил нижнеудинскую школу, которую также затронула стихия. В кратчайшие сроки здесь провели все ремонтные работы, ученики отправились за знаниями вовремя. Как отметил Игорь Кобзев, в ближайшее время здесь появится новое спортивное оборудование и начнется строительство модульных мастерских. Главная задача, которая стоит перед Игорем Кобзевым, — решить проблемы пострадавших от паводка. Проливные дожди, из-за которых началось наводнение, пришли в регион в конце июня этого года. В восьми районах подтопило почти 11 тысяч домов. Без жертв не обошлось, погибли 26 человек. На этой неделе прежний губернатор Сергей Левченко подал в отставку. Из-за проблемной ликвидации последствий стихии он подвергался критике федеральных властей. Первый рабочий день губернатора выдался насыщенным. Он посетил несколько сел, встретился с местными жителями, которые столкнулись с проблемами при получении материальной поддержки. Вопрос каждого Кобзев взял на контроль.
Приговор Омару аль-Баширу
Экс-президента Судана приговорили к 10 годам тюрьмы. Ему дали максимальный срок по коррупционным обвинениям. Они звучат так: хранение иностранной валюты, коррупция и незаконное получение подарков. Из-за довольно преклонного возраста (аль-Баширу 75) срок сократили до двух лет. По этой же причине он будет отбывать наказание в Центре социальной реформы. Напомним, страной Омар аль-Башир правил почти 30 лет. А 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные якобы мирные акции протеста. Демонстранты выкрикивали радикальные лозунги о свержении президента. Все прошло не без очевидной поддержки стран Запада. В результате переворота главу государства свергли и отправили под арест. После этого государственная власть оказалась в руках переходного военного совета, сформированного армией. Президент России Владимир Путин на встрече с главой верховного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом заявил, что наша страна будет оказывать поддержку Судану, чтобы нормализовать ситуацию в африканской стране.
Миротворцев ООН введут в Донбасс?
Миротворцы Организации Объединенных Наций (ООН) могут вновь оказаться в Донбассе. Их введут на территорию, если Киев решит, что Минские соглашения не приносят результата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Правда, по его же словам, сейчас делается все, чтобы выполнить каждую договоренность по урегулированию конфликта в Донбассе. Еще в 2017 году президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы на линии соприкосновения в Донбассе разместилась охранная миссия ООН. Миротворцы должны были обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ. Но Киев с этим предложением не согласился и заявил, что ООН необходимо разместить на территории всей страны, в том числе, на границе с Россией. Но где должны находится миротворцы — этот вопрос уже не такой важный. Главное, чтобы в списках жертв конфликта не появилось новых имен. Цифры, которые говорят о чудовищности гражданской войны в Донбассе, шокируют. За пять лет в двух республиках ДНР и ЛНР погибли более 3300 мирных жителей. Ранения получили около девяти тысяч человек.