Москва, 14 декабря. Россия сделала все возможное для того, чтобы к жителям Сирии вернулась вера в их собственную страну. Об этом заявил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По его словам, Россия оказала Сирии медицинскую, экономическую помощь, восстановила социальную инфраструктуру.

В беседе с корреспондентом «ПолитЭксперта» эксперт сказал, что благодаря усилиям российской стороны удалось стабилизировать ситуацию на территории ближневосточной республики.

«Что делала Россия непосредственно для того, чтобы вернуть беженцев в Сирию? Главная задача — это, конечно, стабилизация обстановки в САР. Речь идет не только о ликвидации террористических бандформирований, но и о другой трудной и важной работе», — сказал он.

Александр Перенджиев отметил, что самую трудную работу проделал Центр по примирению враждующих сторон, который способствовал тому, чтобы сирийцы снова стали одной нацией. Собеседник издания также обратил внимание на то, что организация занималась и оказанием гуманитарной помощи гражданам Сирии.

«Эту огромную работу делала Россия. Речь идет и о медицинской, и о продовольственной помощи, восстановлении социальной инфраструктуры, налаживании экономики, предпринимательства», — напомнил член экспертного совета общественной организации «Офицеры России».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже восемь лет. С 2015 года РФ оказывает активную поддержку официальному Дамаску в борьбе с боевиками. Два года назад было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории России — прим. ФАН). Благодаря грамотной работе ВКС РФ удалось освободить многие сирийские города от боевиков и защитить инфраструктуру страны.

Федеральное агентство новостей опубликовало три расследования о Сирии. Первая часть материала посвящена журналисту «Новой газеты» и автору фейков о ЧВК «Вагнера» Денису Короткову, которого уличили в сотрудничестве с террористами. Во второй части ФАН представил факты, доказывающие, что Вашингтон оказывает весомую поддержку террористам в Сирии. В третьем материале говорится о героизме россиян в борьбе с боевиками на территории ближневосточной республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.