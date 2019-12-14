Распустить ПНС Ливии потребовали жители Бенгази

Жители Бенгази вышли на демонстрацию с призывом разогнать так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Последней каплей для ливийцев стало подписание соглашения между Турцией и Триполи по разделу Средиземного моря.

В прошедшую пятницу, 13 декабря, в Бенгази состоялась акция протеста против находящегося в Триполи так называемого ПНС. Требование демонстрантов – прекратить признание триполитанского «правительства», поддерживающего террористов. Также на митинге горожане выразили поддержку фельдмаршалу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтару, поднимая на протестной акции портреты с военачальником.

Как сообщает Al-Arabiya, поводом для демонстрации стало недавнее соглашения о переделе морских границ в Средиземном море. Документ подписали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководитель ПНС Файез Саррадж. Меморандум предполагает проведение новых морских границ в Средиземном море, лишая Грецию прав на морские зоны в районе Крита, Родоса и ряда других островов.

Против соглашения выступили Египет, Крит и Греция. Правительства всех трех стран объявили, что документ не может быть признан законным, потому что не учитывает третьи стороны. В частности, из-за этого греческие власти выслали из страны поддерживающего политику так называемого ПНС ливийского посла и назначили его персоной нон грата.

Напомним, что Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию «Аль-Карама» в 2014 году. Цель кампании — освобождение республики от террористов, захвативших часть ливийской территории после революции 2011 года. В этом году миссия против поддерживаемых ПНС боевиков вступила в новую стадию.