Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 14 декабря.

Украинского политолога Андрея Окару выгнали из студии «60 минут» после перепалки с ведущим Евгением Поповым. Украинского политолога выгнали из студии «60 минут» за оскорбление жителей ЛНР.

В салоне находились 53 пассажира, преимущественно подростки. По предварительным данным, в ДТП пострадали семь человек. Автобус с десятками пассажиров перевернулся на Урале, ФАН публикует фото.

Депутата одного из советов Волынской области заподозрили в изнасиловании 15-летней школьницы. Украинского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы.

Судебное решение по делу против Concord Management в США никак нельзя считать справедливым и непредвзятым. Суд в США ведет себя подчеркнуто предвзято в разваливающемся деле против компании Concord.

Глава МИД Украины отметил «твердость позиции» российского лидера в переговорном процессе. Пристайко огорчился, что уловки делегации Украины в Париже не подействовали на Путина.

Режим ЧС объявили в городе Новый Орлеан. Причиной стало не стихийное бедствие и не техногенное происшествие. Мэр Нового Орлеана объявила режим ЧС из-за кибератаки.

Миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс, если все возможности Минских соглашений будут исчерпаны, заявил Вадим Пристайко. Глава МИД Украины заявил о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс.

Сергей Шнуров остался недоволен выбором песни подопечной Гагариной и на повышенных тонах раскритиковал певицу. Шнуров отругал Гагарину за выбор песни для 17-летней участницы «Голоса».

Эксперты создали методику для определения сроков жизни, заложенных на генном уровне, и пришли к шокирующему выводу. «Естественная» продолжительность жизни человека шокировала ученых.

Корреспонденты ФАН побывали в бывшем военном лагере террористов в Бенгази. Территория смерти: фоторепортаж ФАН из бывшего военного лагеря террористов в Бенгази.