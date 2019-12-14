Сирия, 14 декабря. В Дейр-эз-Зоре прошли митинги против разграбления природных ресурсов САР силами SDF**** и США. На севере Хасаки возобновились перестрелки между курдскими боевиками и союзниками Турции. «Нусра»*** готовится атаковать позиции САА в Алеппо при помощи дронов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: организовало вылазку в городе Аль-Микдадия в иракской провинции Дияла.

«Тахрир аш-Шам»: намеревается задействовать ударные беспилотники для атаки на позиции САА на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с протестами жителей в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими боевиками в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

Поступают данные о том, что после попытки продвинуться на подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории боевики «Джебхат ан-Нусры»1 намереваются задействовать для атаки ударные беспилотники. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Salah_Addin), ссылаясь на связанные с исламистами медиапорталы, радикалы «Тахрир аш-Шам» направились к одному из боевых складов, в котором хранятся дроны, в районе населенного пункта Умм-Аргиле. Напомним, ранее также стало известно о том, что джихадисты стягивают дополнительные отряды к линии разграничения сил с правительственными войсками, готовясь к масштабным столкновениям.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (euphratespost) сообщает о том, что в занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах провинции снова вспыхнули протесты мирных жителей. На этот раз демонстрация состоялась в городе Аль-Бусейра. Митингующие вышли на улицы города, требуя справедливого распределения доходов от продажи сирийской нефти, а также обвиняя самопровозглашенную местную администрацию, связанную с боевиками SDF, в коррупции. Как известно, поддерживаемые США курдские отряды осуществляют незаконную добычу и вывоз энергоресурсов САР за рубеж, в то время как гуманитарная ситуация на оккупированной ими территории близка к катастрофической. Напомним, накануне подобные митинги, в которых приняли участие школьники, состоялись в населенном пункте Аль-Джарзи. Тем не менее повторяющиеся акции протестов населения продолжают оставаться без внимания. Более того, для разгона демонстрантов боевики SDF нередко применяют оружие.

Провинция Хасака

В северной части провинции возобновились вооруженные столкновения между курдскими бандгруппами и протурецкими силами, выступающими при поддержке турецких ВС. По информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), союзники Турции провели артобстрел оборонительных сооружений Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) в районе населенных пунктов Анк аль-Хава, Тель аль-Вард и Тель аш-Шаир, которые находятся неподалеку от города Ад-Дербасия. В то же время курдские радикалы вели огонь по расположениям поддерживаемых Анкарой формирований недалеко от Абу-Расина, что привело к частичному разрушению ряда жилых домов.

Между тем на официальном Facebook-канале Минобороны РФ (mod.mil.rus) была опубликована информация о новой гуманитарной акции, проведенной при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон в административном центре провинции. Среди нуждающихся жителей города была распределена тысяча продовольственных наборов общим весом почти в шесть тонн.

Ирак

Появилась информация о новой вылазке террористов «Исламского государства» в провинции Дияла. Военный источник в сети Twitter (Buruc_Haber) сообщает о том, что джихадисты ИГ1 открыли снайперский огонь по опорному пункту иракских вооруженных сил в городе Аль-Микдадия в центральной части региона, в результате чего один из солдат получил ранения. Отмечается, что налет имел место в квартале Аль-Уруба. Напомним, несмотря на то, что бывший премьер-министр страны Хайдер аль-Абади объявил о полном уничтожении ИГ как квазиобразования еще в конце 2017 года, так называемые спящие ячейки террористической группировки все еще препятствуют восстановлению мирной жизни в стране. В рамках борьбы с подпольными группами террористов правительственные войска провели несколько этапов спецоперации «Воля к победе», однако полностью уничтожить их пока не удалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.