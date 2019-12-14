Вассерман прокомментировал орфографический конфуз на «Поле чудес»

Участникам капитал-шоу «Поле чудес» на одной из передач пришлось угадывать слово с орфографической ошибкой. Известный публицист Анатолий Вассерман объяснил, из-за чего мог произойти этот конфуз.

На сайте Первого канала уже можно посмотреть запись необычного выпуска программы известного капитал-шоу «Поле чудес». Один из участников угадал слово на табло, хотя оно было написано с орфографической ошибкой.

В программе легендарный ведущий передачи Леонид Якубович дал задание: назвать вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет. Правильный ответ — «монпансье». Но зрители увидели это слово на табло с пропущенной второй буквой «н».

Один из трех участников угадал слово, и ему засчитали победу, несмотря на этот орфографический недочет.

На ошибку в передаче обратил внимание автор Telegram-канала «Планерка», пошутив, что «русский язык отправляется в музей капитал-шоу».

Вассерман в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал произошедшее в эфире.

«Я слышал о том, что был найден буквально музейный экспонат — коробка монпансье, выпущенная еще в ХIХ веке, на которой написано точно так же, как и на «Поле чудес» — «монпасье». Соответственно, организаторы игры имеют право загадать именно такое слово. Было ли это сознательным действием с их стороны или они ошиблись, я не знаю. В любом случае — право на такое написание у них есть. Лично я бы предпочел лишний раз проверить по словарю и выбрать более надежное написание. Но и повода для особого скандала я тут не вижу», — поделился мнением собеседник ФАН.

Вассерман считает, что рецепт по борьбе с безграмотностью на телевидении только один — ни в коем случае не экономить на штате корректоров.

«Я, например, пишу без ошибок. Точнее говоря, последнюю ошибку в русском тексте я сделал в третьем классе. Это было примерно 57 лет назад. Не столько потому, что я тщательно учил правила, сколько, наверно, потому, что я с детства читал книги, изданные без единой ошибки или, в крайнем случае, книги, к которым прилагались списки замеченных опечаток. Я читал газеты, выверенные лучшими корректорами. Именно такое чтение позволило мне чисто зрительно запомнить, как что пишется. И не ошибаться», — рассказал Вассерман.

Стоит отметить, что ранее в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Леонид Якубович рассказал, что задания для участников придумывают два редактора. Ведущий впервые видит текст в тот момент, когда находится уже в студии и зачитывает вопрос игрокам шоу.

«Если у нас когда-нибудь перестанут экономить на корректорах, а еще лучше — если начнут финансировать корректоров в редакциях и издательствах из бюджета министерства просвещения, тогда проблема массовой безграмотности начнет потихонечку решаться. А до тех пор, пока у вас больше шансов увидеть безграмотный текст, чем грамотный, вы сами будете безграмотны волей или неволей…» — заключил Вассерман.

Напомним, что передача «Поле чудес» выходит в эфир около 20 лет — с 1990 года. Первым ведущим программы был журналист Владислав Листьев, которого в 1991 году сменил Леонид Якубович.