Матвиенко объяснила причину отставки иркутского губернатора

Москва, 14 декабря. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сложил полномочия, поскольку его команда не справилась с ликвидацией последствий паводка. Об этом в субботу заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

Председатель верхней палаты российского парламента обратила внимание на то, что федеральный центр оперативно отреагировал на ситуацию и выделил региону средства на восстановление домов и дорог, пострадавших от наводнения, однако «дальше цепочка прерывалась».

При этом Матвиенко назвала правильным назначение Игоря Кобзева временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. Она выразила уверенность, что ему удастся в кратчайшие сроки ликвидировать последствия паводка, передает телеканал 360.

Напомним, что 12 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил отставку Левченко (экс-губернатор подал заявление об увольнении по собственному желанию) и назначил на пост врио главы региона Игоря Кобзева.

Депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что отставка Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области назрела уже давно, и решение о его уходе с этой должности позволит региону нормально развиваться в дальнейшем.

Бывший депутат Госдумы третьего, пятого и шестого созывов от партии КПРФ Сергей Левченко возглавил Иркутскую область 2 октября 2015 года.

Два сильных наводнения произошли в Иркутской области летом 2019 года. В результате разгула стихийного бедствия более 100 населенных пунктов оказались затоплены, 26 человек погибли. Сильнее всего пострадал населенный пункт Тулун, куда Путин приезжал дважды, чтобы обсудить ситуацию с местными жителями. Глава государства обещал потерявшим кров людям помочь с решением их проблемы, однако региональные власти работали недостаточно эффективно, чтобы восстановить затопленные дома и дороги.