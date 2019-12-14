В Финском заливе завершился первый этап испытаний самого в мощного в мире ледокола

Санкт-Петербург, 14 декабря. Атомный ледокол РФ «Арктика» вернулся из проверочного плавания. Этап ходовых испытаний в Финском заливе успешно завершен, заявила пресс-служба завода-изготовителя.

На данный момент новейший головной атомный гигант, построенный на Балтийском заводе, находится у достроечной стенки предприятия. Специалисты рассчитывают полностью выполнить программу атомохода до мая 2020 года.

На минувших испытания проверили ход судна от резервных дизельгенераторов, связь, навигация и бытовые системы ледокола.

Стоит отметить, что подобные ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров и обеспечивая проводку судов с углеводородным сырьем.

На «Балтийском заводе» полным ходом идет строительство еще двух атомоходов — «Сибирь» и «Урал». Их наличие способно обеспечить российское лидерство в Арктике и беспрепятственную добычу нефти и газа на арктическом шельфе.

Напомним, что к ходовым испытаниям приступил большой десантный корабль «Петр Моргунов» построенный на калининградском заводе «Янтарь».