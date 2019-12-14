«Демонесса» Асмус шокировала поклонников фотографией без нижнего белья

Москва, 14 декабря. Российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников фотографией в роковом образе. Артистка выложила снимок без нижнего белья, за что прослыла «демонессой».

Асмус опубликовала в Instagram фото в вызывающем образе ― в белом коротком платье без рукавов и высоких черных ботфортах. Для фотосессии актриса решила не надевать нижнее белье, чем шокировала поклонников.

«Вы серьезно?! Новый год уже через 2,5 недели? Как?! Как так быстро летит время? По моим ощущениям, сейчас максимум октябрь. И мне 24, а не 31», ― написала звезда.

Пользователи Сети заверили актрису, что выглядит она на 18 лет, а никак не на 31.

«Какие 24? 18!» ― написал подписчик.

«Вы выглядите на 20! И это круто!» ― отметила комментатор.

«Демонесса!» — написал фанат.

Многие сравнили российскую актрису с Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт», где голливудская звезда снималась в похожем платье.

«С Шерон Стоун спутал сначала», ― признался поклонник.

Однако нашлись и те, кому не понравился образ Асмус. Комментаторы назвали платье слишком откровенным. Кроме того, подписчики обратили внимание на излишний фотошоп на снимке.

Ранее в прокат вышел фильм режиссера Клима Шипенко «Текст», снятый по роману Дмитрия Глуховского. Асмус исполнила в провокационной картине одну из главных ролей. Актриса призналась, что решение об участии в ней далось ей нелегко, это были одни из самых непростых в ее фильмографии съемок из-за интимных эпизодов. После выхода картины на звезду обрушилась лавина критики, за которой последовали реальные угрозы жизни.

После выхода картины «Текст» на звезду обрушились с критикой. Актриса пожаловалась на угрозы и травлю в социальных сетях. По словам артистки, хейтеры и недоброжелатели добиваются ее развода с супругом, а также хотят лишить ее родительских прав