Москва, 14 декабря. России и Турции удалось достичь существенных успехов за время совместной работы по урегулированию ситуации в Сирии, прежде всего, двум странам удалось организовать эту работу, считает бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

«Во-первых, удалось достичь того, что эта работа организована. Патрулирование районов местности обеспечивает продвижение наших [российских] колонн, которые везут гуманитарную помощь, по отдаленным поселкам, куда раньше ее не было возможности доставит», — отметил он в беседе с Nation News.

Также Хатылев обратил внимание, что совместные усилия позволяют расширять «коридор патрулирования» и, таким образом, контролировать еще больше районов и отдаленных местностей по гуманитарному состоянию мирного населения.

Эксперт подчеркнул, что Москва и Анкара выдерживают установленные договоренности не только дург перед другом, но и перед сирийским правительством, поэтом не исключено, что в ближайшем времени в районах патрулирования и оказания гуманитарной помощи будет наведен порядок.

Хатылев указал на то, что в зонах российско-турецкого патрулирования в последнее время не было зафиксировано скоплений боевиков и попыток нападения на гуманитарные колонны.

«Это говорит о том, что мирный процесс продолжается и несет пользу», — заключил он.

В настоящее время подразделения военной полиции России совместно с турецкими военными продолжают вести патрулирование сирийских границ, следуя требованиям меморандума, подписанного 22 октября в Сочи лидерами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первый общий мониторинг территорий состоялся 2 ноября в провинциях Алеппо и Хасака.

Российские военные находятся в Сирии с разрешения официального Дамаска с 2015 года. Летом президент Путин откликнулся на просьбу сирийского коллеги Башара Асада о помощи России в борьбе с боевиками, и уже в конце сентября по его распоряжению на авиабазу «Хмеймим» прибыла первая группа российских военных.

Житель сирийского города Джебла рассказал Федеральному агентству новостей о первом появлении россиян в САР, их успехах в противостоянии боевикам и освещении контртеррористического процесса в местных СМИ. Подробнее об этом можно узнать в третьей части расследования ФАН о ситуации в Сирии.

В двух первых частях ФАН рассказал о сотрудничестве работника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство»1 и представил факты, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ1 со стороны Соединенных Штатов Америки.

1 Организация запрещена на территории РФ.