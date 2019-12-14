Фигурант «московского дела» назвал участников незаконных акций марионетками Навального

Москва, 14 декабря. Участник незаконного митинга в Москве Владимир Емельянов, осужденный на два года условно, рассказал, почему разочаровался в лидерах так называемой «оппозиции».

Мещанский суд Москвы 6 декабря вынес приговор фигурантам «московского дела», в том числе Емельянову. Молодой человек принимал участие в незаконной акции в Москве 27 июля и оказывал противодействие правоохранителям.

В беседе с корреспондентами признанного иноагентом канала «Настоящее время» Емельянов рассказал, что больше всего переживал, что если получит реальный срок, то никогда не увидит свою прабабушку. На иждивении у сироты Емельянова находятся бабушка и прабабушка, суд учел это обстоятельство при вынесении вердикта.

По словам Емельянова, он оказался на митинге не случайно — купился на многочисленные призывы со стороны лидеров «оппозиции», в том числе блогера Алексея Навального. Молодой человек признался, что в СИЗО у него было время обдумать свою позицию, в том числе обсудить ситуацию с сокамерниками. Емельянов отметил, что его сосед по камере был уверен, что все участники митингов — марионетки, которыми манипулируют. Емельянов признался, что теперь эта позиция кажется ему убедительной.

Собеседник добавил, что долгое время не хотел верить, что Любовь Соболь и другие несостоявшиеся кандидаты в Мосгордуму от Навального могут оставить без поддержки своих последователей в СИЗО. Однако организаторы незаконных митингов проявили полное равнодушие к пострадавшим от их рук последователям, пишет «Политика Сегодня».

«Меня расстроило, что многие кандидаты не интересовались тем, что происходит с ребятами, которые попали в СИЗО. Организаторы должны были предвидеть, что людей будут сажать, должны были риски учитывать», — заявил Емельянов.

Молодой человек считает, что появление Навального на судебном процессе 10 декабря вызвано лишь попыткой сохранить остатки репутации. Однако Соболь не соизволила явиться и в этот раз, а решила отдохнуть в Чехии.

Как бы не пытались корреспонденты «Настоящего времени» вытянуть из Емельянова хоть одно хорошее слово о Навальном, молодой человек не смог найти никаких положительных моментов

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.