Украина, желая привлечь к урегулированию ситуации в Донбассе контингент ООН, хочет повторить «хорватский сценарий». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Призыв к ООН

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента Организации Объединенных Наций (ООН) на территории Донбасса, если признает невозможность урегулирования гражданской войны на базе Минских соглашений. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам украинского дипломата, сегодня киевские власти «пытаются сделать все, что в рамках Минска».

«А когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу», — сказал он.

Пристайко подчеркнул, что таким следующим шагом, скорее всего, будет введение миротворческого контингента. Он также подчеркнул, что у команды президента Украины Владимира Зеленского «есть некоторые планы относительно этого».

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Повторение «хорватского сценария»

Как отметил Александр Матюшин, Киеву для реализации Минских соглашений следует принять целый ряд законов (русский язык как второй государственный, закон об амнистии, отмена закона о земле и декоммунизации и так далее), а не только продлить неработающий закон об особом статусе Донбасса. Кроме того, считает Варяг, Украине следует дать широкую и реальную автономию Донецкой и Луганской народным республикам. Иначе урегулирование военного конфликта в Донбассе так и не произойдет.

«Что касается возможности введения миротворческого контингента ООН в Донбасс. Несомненно, если они войдут чисто на линию соприкосновения и будут препятствовать украинским войскам и добровольческим подразделениям обстреливать мирных жителей и инфраструктуру молодых республик Новороссии, то это приемлемый вариант. Если, конечно, они не будут мешать Народной милиции ЛНР и ДНР выполнять свои прямые обязанности», — пояснил Александр Матюшин.

В ином случае, по мнению собеседника ФАН, может повторится «хорватский сценарий», когда были уничтожены сербские республики. Это повлекло за собой геноцид сербов и их массовый отток из региона.

«Возможность повторения «хорватского сценария», видимо, не дает спокойно спать Киеву. И они его жаждут. Что же касается вхождения миротворцев на территорию молодых республик Новороссии, то единственный приемлемый вариант — это вхождение миротворческого контингента стран ОДКБ. Это единственный гарант защиты народа Донбасса», — заключил Алексей Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.