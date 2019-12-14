Донбасс сегодня: ВСУ переходят на сторону радикалов, волонтеры «охотятся на сепаров»

Донбасс, 14 декабря. Провокация киевских силовиков унесла жизнь защитника ДНР. Украинский волонтер подстрелил солдат ВСУ во время празднования Дня сухопутных войск. В Донецке отчитались о крупном «улове» беспилотников противника за неделю. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки количество обстрелов населенных пунктов республик Донбасса со стороны киевских силовиков несколько снизилось. По территории ДНР подразделения Операции объединенных сил применяли четыре раза стрелковое оружие. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Саханка.

Народная милиция ДНР утверждает, что ночная стрельба по Горловке имела цель — спровоцировать защитников республики на ответный огонь. Для съемок запланированной перестрелки были приглашены представители как украинских, так и зарубежных СМИ, которые имели оборудование для ночной съемки. Во время провокации, проведенной украинскими силовиками, погиб военнослужащий Народной милиции ДНР.

За неделю уничтожено пять беспилотников ВСУ

Подразделения радиоэлектронной борьбы ДНР успешно подавляют каналы управления украинских беспилотных летательных аппаратов. Только за прошедшую неделю пять БПЛА украинских силовиков упали на землю благодаря работе подразделений и технических средств РЭБ. Об этом сообщил спикер оборонного ведомства ДНР полковник Эдуард Басурин.

Как стало известно от источников Народной милиции ДНР, недавно в 59-ю мотопехотную бригаду ВСУ приехали «общественники» для вручения военнослужащим данного соединения праздничных подарков в День сухопутных войск. Военнослужащие в ответ предложили им поучаствовать в боевых действиях и сбросить самостоятельно с беспилотника взрывное устройство на позиции защитников Донбасса.

Однако «решивший поохотиться» гость не сумел довести задуманное до конца: не справился с управлением БПЛА, в результате чего снаряд упал на украинские позиции. Один военнослужащий получил осколочные ранения. Командир бригады срочно отправил «общественников» вглубь мирной территории, а ранение солдата представил руководству как боевое.

Проверка ВМСУ выявила огромную недостачу имущества

Народная милиция ДНР получила информацию о результатах проведенной инвентаризации имущества в Военно-морских силах Украины. Общая сумма недостачи составила около 335 миллионов гривен. Только на 180 миллионов гривен не хватает имущества в 36-й, 35-й, 32-й и 406-й бригадах ВМСУ. Вооружение и военное имущество воруются и списываются должностными лицами. После предоставления доклада руководству принято решение снизить денежное довольствие на 20% в подразделениях, имеющих недостачу. Процентная разница должна будет покрыть общую сумму недостач.

Позже стало известно, что в штаб ВМСУ прибыла зарубежная инспекция, которая будет проверять наличие имущества, которое было предоставлено иностранными партерами в качестве военнойпомощи.

Личный состав ВСУ готовят к участию в факельных шествиях

Разведка ДНР получила информацию, что в воинских частях ВСУ составляются списки личного состава, в которые входят бойцы, ранее участвовавшие в националистических движениях. Списки готовят представители органов морально-психологического обеспечения армии. Из военнослужащих, вошедших в списки, будут формироваться группы, которые планируется привлечь к участию в факельных шествиях, посвященных дню рождения Степана Бандеры 1 января.

Националистические празднества будут проходить во многих городах западной и центральной Украины. Указание на составление списков групп поступило от первого заместителя начальника генерального штаба ВСУ Сергея Корнейчука, который получил обращение с подобной просьбой от лидеров запрещенного в России «Правого сектора»1, «Свободы» и «Национального корпуса».

Из трех бригад ВСУ сбежали военнослужащие

Управление Народной милиции ЛНР сообщает, что за минувшую неделю из зоны проведения силовой операции дезертировали трое военнослужащих 59-й, 72-й и 46-й бригад ВСУ, дислоцирующихся в Луганской области. Правоохранительные органы Украины проводят расследование и пытаются установить местонахождение беглецов. Предполагается, что солдаты с оружием самовольно перешли в состав националистических групп.

1 Организация запрещена на территории РФ.