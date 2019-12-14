Депутат Госдумы считает использование «роботов-коллекторов» излишней мерой

Министерство юстиции Российской Федерации предложило ряд существенных поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов. На данном этапе проводятся публичные обсуждения документа «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц» в отношении текста проекта, а также его антикоррупционная экспертиза.

В статье 8 «Способы взаимодействия с должником» говорится, что при взыскании долга с гражданина кредитор или его доверенное лицо вправе использовать автоматизированных интеллектуальных агентов, которые названы в документе «роботами-коллекторами».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов раскритиковал использование подобных механизмов.

«Это не этично, это породит очередную волну социальной напряженности, будет злить и раздражать граждан. У Службы судебных приставов достаточно механизмов для взыскания долгов. И они этими механизмами успешно пользуются. Запрет на выезд за рубеж, блокировка счетов, арест имущества, лишение прав управлять транспортным средством и другие меры воздействия. Зачем же придумывать дополнительные способы, чтобы изводить граждан?», — возмутился Нилов.

В проекте Федерального закона, кроме прочего, предлагается обязать юридических лиц, которые собирают долги с граждан, записывать разговоры с должниками и хранить их в течение двух лет.

Но бурную реакцию вызвало именно предложение узаконить использование роботов-коллекторов, хоть и с определенными ограничениями. Эту меру многие посчитали излишней.

«Например, — продолжает Нилов, — у человека долг 500 рублей, долг был передан судебным приставам, судебные приставы направляют запросы в банки, могут заблокировать из-за пятисот рублей все счета, которые в этих банках есть. Вот здесь надо разбираться, здесь надо устанавливать какой-то минимальный предел задолженности. 10, 20 тысяч… Чтобы мерой блокировки можно было пользоваться только после этого порога. А не так, как сегодня происходит».

Вообще слово «коллектор» имеет криминальный смысловой оттенок в нашей стране и воспринимается негативно. Многие считают, что его даже использовать неэтично, потому что при слове «коллекторы» сразу возникают ассоциации с полукриминальными элементами, которые выбивают долги противозаконными способами, угрожают, пытают, издеваются, психологически подавляют граждан.

Стоит отметить, что в России уже многое сделано по борьбе с так называемыми «черными коллекторами» на законодательном уровне. К примеру, ФЗ №120 с 1 января 2020 года регулирует права взыскателей долгов и тех, кому пришлось с ними столкнуться. В нем, в частности, говорится о том, что коллекторским агентствам запрещается связываться с людьми, которые не являются должниками и досконально прописаны права самих должников.