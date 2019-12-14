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ДНР ответила Авакову, предложившему распустить Народную милицию республики

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ДНР ответила Авакову, предложившему распустить Народную милицию республики

Донецк, 14 декабря. Предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова распустить Народную милицию ДНР подтверждает планы Киева устроить геноцид жителей Донбасса. Такое мнение в субботу озвучил депутат Народного совета Донецкой Народной республики Александр Куренков.

«Заявления Авакова косвенно подтверждают планы по геноциду населения Донбасса, которые вынашивает украинская постмайданная власть», — пояснил он РИА Новости.

По словам народного избранника, главе МВД Украины очень хочется, чтобы подконтрольные ему националисты безнаказанно расправились с оставшимися без защиты мирными жителями.           

«Это значит, что о роспуске Народной милиции не может идти и речи, а кровавые фантазии Авакова никому не интересны», — добавил Куренков.

Ранее Аваков заявил, что Народные милиции ДНР и ЛНР должны быть распущены для проведения выборов в Донбассе. Он также предлагал допустить украинских военных до границы за два дня до выборов.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в свою очередь предложил пустить на территорию Донбасса миротворцев ООН, если Минские соглашения «исчерпают себя», сообщает НСН.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялась встреча «нормандской четверки», на которой президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о предоставлении доступа к границе до проведения выборов в Донбассе. Однако президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за строгое соблюдение «Минска-2».

Источник: РИА Новости
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