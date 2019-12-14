Участник шоу «Поле чудес» выиграл, отгадав слово с ошибкой

Москва, 14 декабря. Участник известного капитал-шоу «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и стал победителем. Запись необычной программы опубликована на сайте Первого канала.

В качестве задания для участников бессменный ведущий передачи Леонид Якубович попросил назвать вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет.

Правильным ответом является слово «монпансье», однако на табло и на телеэкране слово было написано с пропущенной буквой «н» во втором случае — «монпасье».

Несмотря на орфографический недочет, один из трех участников смог угадать слово и победить в игре.

«Поле чудес» выходит в эфир почти 20 лет — с 1990 года. Первым ведущим программы был журналист Владислав Листьев, которого в 1991 году сменил Якубович.

На ошибку в передаче обратил внимание автор Telegram-канала «Планерка», сообщает «Царьград».

«Программа «Поле чудес» сегодня порадовала отменным знанием русского языка», — язвительно заметил он.

Автор выразил облегчение в связи с тем, что ошибку не увидел предшественник Якубовича — Листьев, и пошутил, что «русский язык отправляется в музей капитал-шоу».

Ранее Леонид Якубович в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей раскрыл секреты народного шоу. В частности, он рассказал, что задания для участников придумывают два редактора, и он впервые видит текст в тот момент, когда находится в студии и зачитывает вопрос. Также знаменитый ведущий сообщил, что, как правило, за два дня проводятся съемки четырех программ, реже — пяти, при этом запись одного выпуска занимает примерно 2-2,5 часа.