Киев, 14 декабря. Окончательную формулу обмена удерживаемых лиц объявят после заседания контактной группы по Донбассу в Минске 18 декабря. Об этом заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Он предположил, что формула может быть принята после работы 18 декабря в Минске, где состоится плановая сессия трехсторонней контактной группы. В интервью изданию «Левый берег» Резников рассказал, что адвокат-юрист Валерия Лутковская, которая входит в гуманитарную группу, должна будет финализировать эту историю.

«И это будет тяжелая миссия», — сказал он в ответ на заявление о том, что украинский президент Владимир Зеленский на «нормандском саммите» говорил о формуле «всех на всех», а глава российского государства Владимир Путин — о формуле «всех установленных на всех установленных».

По словам Резникова, в этом вопросе Киев должен следовать американскому или израильскому принципу, согласно которым украинский солдат или заключенный ценнее, «чем сто чужих». Представитель Киева в контактной группе признался, что раньше не очень разбирался в понятиях «всех на всех», «подтвержденные», «установленные».

«Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное — отдайте всех наших. Ну и заберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена — кого больше или меньше — нам важны наши люди», — пояснил Резников.

Он также заявил, что провести обмен до конца года «сложно, но возможно».

В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская области объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев принял решение ввести войска на территорию Донбасса в рамках так называемой «антитеррористической операции». Минские договоренности, которые были приняты для того, чтобы урегулировать ситуацию, киевская власть игнорирует.