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Мединский назвал блокбастеры Голливуда «дешевой попкорновой шнягой»

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Мединский назвал блокбастеры Голливуда «дешевой попкорновой шнягой»

Москва, 14 декабря. Разница в кассовых сборах между российскими и американскими фильмами вызвала обеспокоенность у министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.

Изучая тенденции мирового кинематографа, министр пришел к выводу, что, несмотря на низкое качество ряда голливудских картин, они вызывают интерес у зрителей и собирают неплохие кассы, передают «Известия».

«Я в последнее время с печалью смотрю за кассовыми сборами отдельных голливудских фильмов. Есть такая откровенная дешевая попкорновая шняга — прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет», — заявил Мединский.

При этом министр культуры заявил, что некоторые российские блокбастеры превосходят зарубежные, и привел в качестве примера фильм «Аванпост». То же самое, по мнению главы Минкультуры, можно сказать и о российских сериалах.

Ранее сообщалось, что Мединский, сравнивая российский мультфильм «Ну погоди!» с киноадаптацией комиксов о «Человеке пауке», отдал пальму первенства отечественному творению.

Источник: Известия
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