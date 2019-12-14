Жулин назвал причину ухода Загитовой из спорта

Москва, 14 декабря. Российский фигурист и тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, с чем может быть связано решение фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Накануне Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но намерена продолжать тренировки. По ее словам, у нее «все есть, а для успешных выступлений должно чего-то не хватать». Также она сказала, что вернется, когда у нее появится желание выходить на старты, сообщает «Газета Кемерова».

Жулин считает, что решение Загитовой связано с высокой конкуренцией в ее дисциплине. Тренер признался, что раньше выступал за то, чтобы в женском катании катались спортсменки с 17 лет. Однако позже Жулин пересмотрел свою позицию.

«Это прогресс, и ничего здесь не поделаешь. Если на лед будут выходить девушки в зрелом возрасте, не демонстрируя при этом современных прыжков, на фигурное катание мало кто будет ходить», ― заявил Жулин в комментарии «Инфореактору».

Спортсмен добавил, что, по его мнению, сейчас на хорошем уровне выступает лишь Елизавета Туктамышева. Жулин убежден, что конкуренция в фигурном катании будет высокой, пока не увеличится количество турниров.

«Рост конкуренции в фигурном катании не остановить, если только не придумают другие форматы проведения планетарных первенств, например, юниорский, молодежный или ветеранский чемпионат мира», ― подытожил он.

Российский тренер Татьяна Тарасова ранее заявила, что, по ее мнению, фигуристка Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, больше не вернется в большой спорт.