В Совфеде рассказали, что произойдет с Донбассом, если ООН введет миротворцев

Москва, 14 декабря. Украинская армия проведет зачистку территорий и захватит неподконтрольные районы Донбасса в случае введения миротворцев ООН. Такое мнение в субботу озвучил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Миссия ООН — это профанация. Я боюсь, что сегодня сделан запрос в миссию ООН, чтобы пришли, а потом при ее попустительстве начали эскалацию ситуации — зачистки и освобождение, как они говорят, территорий от граждан Украины», — пояснил Клинцевич телеканалу 360.

Сенатор отметил, что на данный момент он не видит перспектив урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Украинская армия продолжает ежедневно обстреливать неподконтрольные территории, в результате чего гибнут мирные жители. При этом Киев явно не собирается исполнять Минские соглашения, которые он игнорировал все последние годы. Такой же позиции придерживаются США, которые заинтересованы в продолжении гражданской войны на Украине. Они и дальше будут блокировать любые попытки положить конец кровопролитию, считает Клинцевич.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил ввести миротворцев ООН на территорию Донбасса, если Минские соглашения «исчерпают себя», сообщает НСН. При этом он подчеркнул, что такое решение может принять только президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе «Минск-2» был принят в 2015 году и подписан Украиной. Тем не менее страна не выполнила ни одного пункта этого документа.