Турция намерена в феврале провести встречу с Россией по Сирии

Доха, 14 декабря. Власти Турции намерены в феврале провести в Стамбуле двустороннюю встречу с Россией, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях конференции в Дохе.

«Мы проведем саммит по Сирии с участием глав ФРГ, Франции и Великобритании. И отдельно мы организуем двусторонний саммит с Россией», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Турция в феврале планирует провести второй четырехсторонний саммит по Сирии, в котором примут участие Германия, Франция и Великобритания. Отметим, что в настоящее время Турция и западные страны имеют разные взгляды по вопросу урегулирования ситуации в САР. Анкара ведет борьбу против незаконных вооруженных группировок курдов в Сирии, в то время как европейские страны преимущественно поддерживают США, которые открыто сотрудничают с курдскими боевиками.

В начале октября турецкие власти объявили о военной операции «Источник мира», направленной против курдских бандформирований. 22 октября Анкара и Москва подписали меморандум, который предполагает вывод радикалов из зоны безопасности на севере Сирии и проведение там совместного патрулирования.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование. В первой его части говорится о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Во второй — про сотрудничество США с ИГ1.

Кроме того, ФАН опубликовал третью часть из серии материалов по Сирии, в которой говорится о том, как российские военные сражались с боевиками на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.