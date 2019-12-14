США используют курдских террористов для создания хаоса в Сирии

Соединенные Штаты, используя курдских террористов, пытаются раздуть в Сирии долгоиграющий конфликт. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог Владимир Карасев.

Противостояние Турции и курдских боевиков

На границе между Алеппо и Раккой снова начались ожесточенные столкновения на линии соприкосновения между формированиями, которые поддерживает Турция, и курдскими боевиками. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News.

Боевые столкновения вспыхнули в окрестностях населенного пункта Киз-Али, который расположен в 40 километрах от Кобани.

Также поступает информация, что противоборствующие стороны обменялись ударами недалеко от населенных пунктов Умм Хош и Харбул в районе Тель-Рифата. Пока не поступало никаких данных о потерях сторон в живой силе и военной технике.

Предполагается, что поводом к возобновлению боев на этом направлении стала подпольная террористическая деятельность курдских бандформирований в зонах контроля протурецких сил.

Ранее курдские радикалы в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой они ударили по бронеавтомобилю турецких войск. Патруль военных Турции был встречен залпами из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в районе поселка Тель-Вард.

США помогают курдам

По словам Антона Бредихина, курдские формирования, нападая на протурецкие силы, пытаются показать всем, будто бы они здесь хозяева. При этом он допустил, что таким образом Соединенные Штаты могут обострять отношения с Турцией, учитывая негативный фон внутри НАТО из-за антитеррористической операции Анкары в Сирии и покупки российских противовоздушных систем С-400.

«Предновогоднее обострение у курдов уж больно напоминает соседнюю нам Украину, где перед наступлением следующего года возникают майданы и газовые войны. Видимо, и курды решили не быть хуже, и потому они активно пытаются доказать если не Турции, то уж самим себе, что они «хозяева территории». Контроль за нефтью отдавать не хотят, но выступают лакеями Белого дома. Они стремятся защитить американские интересы методами партизанской войны. Ну что ж, посмотрим, сколько им на это выделено. И вообще, будут ли американцы обострять отношения с Анкарой и далее», — пояснил Антон Бредихин.

Владимир Карасев выразил мнение, что США пытаются сеять хаос с помощью курдов в Сирии. Эксперт также считает, что США не могут простить Турции сотрудничество с Россией.

«Курдские боевики послушно и четко отрабатывают зарплату, получаемую из Вашингтона. Цель неизменна — сеять в Сирии хаос, террор, разбой и беспредел. Уже не раз под удар попадали протурецкие силы и турецкие военнослужащие, выполняющие миротворческие действия в рамках договоренностей с Сирией и Россией. США не могут простить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану разворот в сторону Москвы в рамках военного сотрудничества», — заключил Владимир Карасев.

Как показало расследование ФАН, США с помощью курдских террористов сотрудничали с боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Американцы осуществляли секретные поставки вооружения, поддерживали боевиков БПЛА, а также ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть.

Согласно большому расследованию ФАН, «Исламское государство» пыталось захватить всю Сирию. При этом были получены доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами ИГИЛ1.

Также ФАН опубликовало третий материал из серии публикаций, который показывает успешные действия россиян по борьбе с террористами в ходе операции в САР. В статье приводятся уникальные данные, как россияне боролись с ИГИЛ и другими террористическими группировками в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.