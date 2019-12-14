Волочкову в «рванье» высмеяли за наряд на детском концерте

Москва, 14 декабря. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в очередной раз подверглась критике из-за своего наряда. Подписчики звезды назвали «рваньем» ее сценический образ на детском концерте.

Волочкова опубликовала фотографию из закулисья детского концерта в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Балерина рассказала, что решила поддержать детский новогодний концерт и исполнить «Кармен-сюиту».

Подписчики балерины обратили внимание на неряшливый сценический образ звезды. Комментаторы посоветовали Волочковой нанять стилиста.

«Срочно к стилисту!» ― написала maryna_naryshkina.

«Это вы в каком доме культуры? Какие шторы, такой и костюм! Если вы публичный человек, не надо экономить на стилисте! В каком чулане вы выкапываете одежду?» ― добавила tatyna_best.

«Да уж, нашла в чулане рванье и на себя надела», ― возмутился ia_777_1.

При этом накануне подписчики хвалили Волочкову за новый имидж. Знаменитость выложила фото сменившегося образа в Instagram. На снимке балерина предстала в длинном синем платье и с вьющимися волосами с рыжим оттенком. По словам Волочковой, причиной кардинальных перемен во внешности стала любовь.