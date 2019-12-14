«Нормандская четверка» не достигла судьбоносного прорыва по Донбассу, заявили в Кремле

Москва, 14 декабря. Страны «нормандской четверки» не смогли достичь судьбоносного прорыва по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги недавнего саммита в Париже.

«Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет», — отметил он, выступая в эфире Первого канала.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоялись переговоры в «нормандском формате», на которых впервые встретились президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.

По итогам саммита было принято решение до конца года осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», а также согласовать разведение войск еще на трех участках линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ и допустить в Донбасс сотрудников Международного комитета Красного Креста.

При этом российская сторона не одобрила предложение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Донбассе после восстановления контроля над государственной границей. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию России, которая настаивает на строгом соблюдении Минских соглашений, что в Киеве восприняли как предательство.

Тем не менее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже объявил о подготовке к следующей встрече «нормандской четверки», которая состоится в апреле следующего года, и о планах провести «домашнюю работу» до саммита.