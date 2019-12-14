Москва, 14 декабря. Российская актриса Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни. Народный артист РФ Дмитрий Харатьян назвал смерть Дуровой «чудовищной несправедливостью».

Артист рассказал, что познакомился с Дуровой в 1983 году, когда им было по 23 года. Харатьян и Дурова снимались в легендарном фильме «Зеленый фургон». Недавно артисты закончили работу над съемками второй части картины, которая называется «Зеленый фургон. Совсем другая история».

Харатьян отметил, что из всего актерского состава первой части в живых остался только он и Регимантас Адомайтис, который живет в Прибалтике. Артист признался, что ему всегда горько и печально, когда люди уходят из жизни. В этом есть чудовищная несправедливость, уверен Харатьян.

«Горько и печально осознавать, что уже нет этого человека, но она останется с нами и остается навсегда уже теперь в ролях, в памяти в нашей», ― добавил Харатьян в комментарии Пятому каналу.

Артист отметил, что ее последняя роль в новом «Зеленом фургоне» будет лучшей памятью о Дуровой как об актрисе и человеке.

Дурова являлась дочерью народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко. В 1976 году Екатерина Дурова поступила в ГИТИС, после окончания которого начала работать в Театре на Таганке. Позднее актриса продолжила свою карьеру в Театре на Малой Бронной, пишет НСН.

Актриса участвовала в съемках фильмов «Школьный вальс», «Юрьев день», а также в некоторых эпизодах детского юмористического киножурнала «Ералаш».