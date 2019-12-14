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Харатьян назвал смерть Дуровой чудовищной несправедливостью

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Харатьян назвал смерть Дуровой чудовищной несправедливостью

Москва, 14 декабря. Российская актриса Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни. Народный артист РФ Дмитрий Харатьян назвал смерть Дуровой «чудовищной несправедливостью».

Артист рассказал, что познакомился с Дуровой в 1983 году, когда им было по 23 года. Харатьян и Дурова снимались в легендарном фильме «Зеленый фургон». Недавно артисты закончили работу над съемками второй части картины, которая называется «Зеленый фургон. Совсем другая история».

Харатьян отметил, что из всего актерского состава первой части в живых остался только он и Регимантас Адомайтис, который живет в Прибалтике. Артист признался, что ему всегда горько и печально, когда люди уходят из жизни. В этом есть чудовищная несправедливость, уверен Харатьян.

«Горько и печально осознавать, что уже нет этого человека, но она останется с нами и остается навсегда уже теперь в ролях, в памяти в нашей», ― добавил Харатьян в комментарии Пятому каналу.

Артист отметил, что ее последняя роль в новом «Зеленом фургоне» будет лучшей памятью о Дуровой как об актрисе и человеке.

Дурова являлась дочерью народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко. В 1976 году Екатерина Дурова поступила в ГИТИС, после окончания которого начала работать в Театре на Таганке. Позднее актриса продолжила свою карьеру в Театре на Малой Бронной, пишет НСН.

Актриса участвовала в съемках фильмов «Школьный вальс», «Юрьев день», а также в некоторых эпизодах детского юмористического киножурнала «Ералаш».

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