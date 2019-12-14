Минфин РФ объяснил отмену возможности обналичивания замороженных пенсий

Москва, 14 декабря. Министерство финансов России намерено убрать из проекта новой пенсионной реформы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — возможность обналичивания накоплений, которые были заморожены в 2014 году, однако в случае необходимости деньги все равно будут выплачиваться. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

В настоящее время проект предполагает, что у россиян есть возможность перевести средства из обязательной системы пенсионного страхования (ОПС) в новую систему накоплений (ГПП). Опубликованный в конце октября законопроект раскритиковали в Минтруде РФ и Агентстве по страхованию вкладов и коммерческих пенсионных фондов. Там заявили о необходимости отказаться от схемы, при которой граждане смогут перевести старые пенсионные накопления в новую систему ГПП и обналичить их.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода. Это было одно из замечаний, которые предложили НПФ, оно справедливое», — пояснил Моисеев.

Таким образом, гражданин может отказаться от участия в программе ГПП и забрать все переведенные средства в течение шести месяцев.

По словам замминистра финансов, законопроект сохранит в себе возможность получить досрочную выплату из средств ГПП, если это будет необходимо. В данном в случае речь идет о тяжелой жизненной ситуации.