Западные журналисты создают постановочные сюжеты для обвинения ДНР и ЛНР в обстрелах ВСУ

Луганск, 14 декабря. Западные средства массовой информации, наряду с украинскими, создают постановочные кадры, о якобы несоблюдении республиками Донбасса режима тишины. Подобные материалы носят провокативный характер. Об этом на брифинге в Луганском информационном центре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, таким образом, украинская сторона в очередной раз прибегает к помощи западных партнеров для обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах.

О прибытии группы иностранных журналистов, представителям оборонного ведомства ЛНР, сообщил собственный источник в штабе оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины.

«Так, по данным нашего источника в зоне проведения ООС приступила к работе группа журналистов западных и украинских СМИ, основные из них это ICTV факты, Радио Свобода, Донбасс Реалии, PVS news hour USA и ORF Austria», — проинформировал Филипоненко.

Он уточнил, что предположительно съемки постановочных материалов закончатся к 25 декабря.

Ранее сообщалось,что пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ жители поселка в ЛНР обратились в ЕСПЧ.