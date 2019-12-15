США готовы продлить оружейный договор СНВ-3. Политика России. ФАН-ТВ

Настоящий политический марафон выдался в эти дни у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Чиновник, как с корабля на бал, отправился в Вашингтон, едва завершился саммит «нормандской четверки» в Париже. В столице США дипломат встречался с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Штатов Майком Помпео. Отношения между нашими странами никогда не становились по-настоящему теплыми, оно и неудивительно для двух сверхдержав. Но диалог так или иначе удавалось поддерживать всегда, а сейчас и Москве, и Вашингтону приходится признать — случилась целая серия кризисов. «Визовые войны» и бесконечные (и такие же безуспешные) попытки затянуть, а то и сорвать строительство и запуск «Северного потока — 2». Не обошлось, конечно, без обсуждения пресловутого «российского вмешательства» в выборы президента и конгресса США. Похоже, что так и не найдя «русского следа» в 2016 году, поиски возобновят уже в следующем. Доказательств как не было, так и нет, и Сергей Лавров ясно дал понять: наша страна готова развеять любые подозрения.

Но отдельное внимание глава нашего МИД уделил оружейным соглашениям, которые разваливаются по инициативе США, а это, безусловно, ставит под вопрос мировую безопасность.

Лавров снова поднял тему Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между Россией и США, который истекает в 2021 году. Трамп подтвердил, что в целом поддерживает идею о его продлении, но ждет, что сфера оружейного контроля станет более глобальной (при участии других крупных игроков, например, Китая). Не стоит забегать вперед, но после нынешнего визита появились первые за долгое время намеки на некую оттепель и долгожданное взаимопонимание.

«Мы согласились продолжать искать пути снятия различных раздражителей в двусторонней сфере. Это и ситуация с арестом российских граждан за рубежом, это и ситуация в визовой сфере. Мы на это настроены. Сегодня почувствовали взаимный аналогичный настрой американской стороны. Признателен Майку Помпео. Мы хотим продолжать диалог. Я приглашаю его в удобное время посетить РФ», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

А вот отношения с Германией едва ли не пошатнулись из-за странной, но резонансной выходки Берлина и ответных мер Москвы. МИД России объявил персонами нон-грата двоих сотрудников немецкого посольства в Москве. Но это действия зеркальные. На прошлой неделе два наших дипломата были высланы из ФРГ после обнародования скандального дела об убийстве гражданина Грузии. Тогда Берлин заявил, что Москва не оказала содействия в расследовании и, более того, что к преступлению якобы причастны наши спецслужбы. СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии — не кто иной как Зелимхан Хангошвили, боевик из крыла Шамиля Басаева, известный по чеченской войне. В нашей стране он был объявлен в розыск. Российский МИД отвергает беспочвенные заявления, а дело называет политизированным. Впрочем, к подобным нападкам Москве не привыкать. Любопытно, что со стороны Германии претензии посыпались аккурат после того, как между нами было достигнуто практически полное соглашение по «Северному потоку — 2». Да и действуют европейские партнеры непоследовательно — Россию уже обвинили, а расследование до логического завершения еще не довели.

А в Кремле тем временем 10 декабря прошло заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека под предводительством президента России. Владимир Путин поприветствовал участников встречи и сразу расставил акценты.

«СПЧ стал для общества и СМИ уже привычной аббревиатурой, но у нас в названии нашего Совета, как и в его деятельности есть еще одно не менее важное направление, это развитие гражданского общества. Считаю, что оно сейчас требует особенного внимания и дополнительных усилий со стороны членов всего совета», — отметил российский лидер.

Необходимо усилить взаимодействие с региональными общественными палатами, гражданскими активистами и представителями общественных объединений, подчеркнули президент. Впрочем, определенные достижения на этом поприще уже есть. Например, количество добровольцев в России стало сопоставимо с европейскими показателями, в то время, как само волонтерское движение у нас в стране очень молодо. К рядам неравнодушных сегодня себя причисляют 15 млн россиян. Затронули также направления, которые еще нуждаются в очень тщательной проработке. Это совершенствование судебной системы, поддержка соотечественников за рубежом, защита несовершеннолетних.

Но, есть темы по-настоящему «больные». Например, взаимодействие активистов, инициативных граждан с чиновниками и законодателями. Иногда оно невозможно, потому что одна из сторон попросту не готова идти на диалог.

«Далеко не всегда, к сожалению, чиновники хотят обсуждать проекты с гражданами и навязывают уже принятые решения, исходя из того что они заведомо умнее и компетентнее. Если сталкиваются с сопротивлением, отстаиванием другого мнения, говорят: это смутьяны, они мешают работать. Напряжение растёт. Дискуссия, которая могла бы оставаться абсолютно прагматичной, перерастает в политический протест. На этом поле действуют разные силы, разные игроки», — убежден глава СПЧ Валерий Фадеев.

И эту недобрую традицию нужно ломать, уверены участники заседания СПЧ. Успешная модель появилась в этом году в Екатеринбурге, где запланированное строительство храма породило конфликт между народом и властью. Все помнят волнения и протесты, но затем они выросли не просто в деловой разговор, а в настоящее совместное принятие решений. Так должно происходить во всех сферах жизни россиян, особенно в тех, что волнуют граждан больше всего (лидер сегодня, кстати, экология). И как показывает практика, это более чем возможно и уж точно эффективно.

Особняком встал вопрос спортивный. Владимир Путин призвал членов СПЧ поддержать российских атлетов и тщательно проследить за соблюдением правовых норм в истории с WADA, из-за которой олимпийцы из нашей страны снова могут выйти на Олимпиаду под нейтральным флагом. Стоит добавить, что сборная России по боксу на таких условиях участвовать в соревнованиях в Токио уже отказалась.