Винокур прокомментировал мат Лещенко на шоу Галкина

При монтаже нового шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале забыли вырезать или же умышленно оставили фрагмент, где народный артист РСФСР Лев Лещенко использует мат. По мнению артиста, YouTube существенно отличается от общественного телевидения, и его «продвинутая» аудитория не удивляется подобным словам. Кроме того, он надеялся, что эту реплику совсем уберут после монтажа.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур прокомментировал для Федерального агентства новостей выступление друга.

«Вообще, я не видел эту программу, я говорю только о том, что видел сам. Но в целом это не присуще Льву Валерьяновичу. Это могло выскочить случайно, и ничего страшного в этом нет», — констатировал Винокур.

12 декабря Галкин опубликовал на YouTube-канале первый выпуск шоу «Музыкалити». Шоумен приглашает в студию представителей двух разных поколений музыкантов. Вместе они слушают и обсуждают новые популярные треки, выставляя им оценки по шкале от 1 до 10. В премьерном выпуске приняли участие Лещенко и украинский поп-рок-музыкант Кирилл Бледный, фронтмен скандально известной группы «Пошлая Молли». Даже молодой и «продвинутый» музыкант Бледный, поющий об «испорченных» школьницах, очень удивился нецензурной лексике из уст 77-летнего мэтра сцены.

Участники шоу оценивали современные популярные композиции. В частности, речь зашла о словах, которыми сейчас в песнях называют девушек. Молодые авторы не особо подбирают выражения в обращениях к «слабому полу». Лещенко предположил, что девушкам это может нравиться, но только выразил это нецензурно. По эмоциональной реакции было видно, что собеседники от уважаемого Льва Валерьяновича такого не ожидали.