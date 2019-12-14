Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото в Крыму

Киев, 14 декабря. Российскую журналистку не пустили на Украину из-за опубликованных в соцсетях фотографий из Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным украинского ведомства, девушка прибыла в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Стамбула. Пограничники заявляют, что россиянка работает на телеканале и освещает социальные темы.

В пресс-службе сообщили, что во время пограничного контроля россиянка отметила, что не бывала в Крыму. Однако украинские пограничники решили проверить ее соцсети и обнаружили фотографии из Ялты и Севастополя. Госпогранслужба отказала журналистке в пересечении границы и запретила въезд на Украину на три года.

Ранее сообщалось, что корреспонденту НТВ Сергею Савину отказали во въезде на Украину, при этом остальные члены съемочной группы благополучно пересекли границу. Съемочная группа НТВ решила организовать рабочую поездку на Украину после того, как глава государства Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря в Париже, предложил российским журналистам приехать в страну. Украинский лидер пригласил представителей СМИ лично приехать на Украину и посмотреть, что там происходит, поскольку «важно все ощущать и понимать».