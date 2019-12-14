Израильские ученые нашли микроэлемент, помогающий сбросить вес

Тель-Авив, 14 декабря. Употребление продуктов с высоким содержанием калия является одним из ранее невыявленных способов снижения веса. Об этом заявили израильские ученые по итогам проведенного исследования.

В эксперименте приняли участие 68 человек, чей средний возраст составил 51 год. Несколько десятков добровольцев на 25% увеличили количество богатой микроэлементом пищи в рационе и смогли заметно сбросить лишний вес.

В то же время менее выдающиеся результаты продемонстрировала другая часть испытуемых, которая увеличила содержание продуктов с калием в рационе только на 3%, передает Health News.

Ученые заявили, что нашли ранее неизвестный показатель потери массы тела.

«Это первое исследование, которое показывает прямую связь между потреблением калия и потерей веса», — пояснили специалисты, отметив, что планируют продолжить работу в этом направлении.

Они отметили, что результаты их эксперимента согласуются с выводами коллег из Кореи и Японии, которые ранее представили отчеты на тему «связи высокого потребления калия с более низкой распространенностью ожирения».

Калий является одним из важных для организма минералов. В частности он помогает в поддержании водного и рН-баланса и играет важную роль в синтезе белка и гликогена.

Эксперты говорят, что простой способ увеличить уровень элемента в организме — употреблять в пищу содержащие его продукты, например, авокадо, бананы, огурцы, горох, абрикосы, дыни и многие другие.

Ранее британский диетолог Никола Шубрук назвала грушу самым полезным фруктом для кишечника, она объяснила, что сладкий плод помогает сбалансировать количество микроорганизмов. Среди прочих микроэлементов груша содержит калий.