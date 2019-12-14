В Киеве поражены, что Макрон встал на сторону России по вопросу Донбасса

Киев, 14 декабря. Киев поражен, что президент Франции Эммануэль Макрон после встречи «нормандской четверки» в Париже занял сторону России по Донбассу, а не Украины. Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на украинскую делегацию.

Речь идет о предложении президента Украины Владимира Зеленского передать Украине контроль над границей до проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, что противоречит Минским соглашениям. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу Зеленского, а вот Макрон встал на сторону России.

«Украинцы получили резкий отпор — не только от Путина, но и от Макрона, категорично заявившего, как и его российский коллега, мол, «читайте Минск!» — пишет издание.

Украинские журналисты также назвали «удивительной вещью» слова Макрона о необходимости согласовать политические условия «Минска-2» за 4 месяца, чтобы создать предпосылки для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Автор материала возмущается, что французский лидер не затронул вопрос об условиях безопасности.

Напомним, что Зеленский уже неоднократно заявлял, что Украина готова провести выборы в ДНР и ЛНР только после того, как получит контроль над всей территорией Донбасса и над украино-российской границей.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четверки», заявил, что требования Киева противоречат Минским соглашениям. Позже он добавил, что допуск неподконтрольных украинской армии вооруженных националистов может привести к этническим чисткам, как это было в 1995 году в балканской Сребренице, когда боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича за несколько дней расстреляли 7-8 тыс. мусульман.

Добавим также, что, согласно Минским соглашениям, Украина должна дать Донбассу особый статус, объявить амнистию, обменять пленных, провести на неподконтрольных территориях местные выборы, прекратить огонь и отвести войска от линии соприкосновения. С 2014 года страна не выполнила ни один из перечисленных пунктов.