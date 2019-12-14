Глава украинских раскольников сообщил о ликвидации Киевского патриархата

Киев, 14 декабря. Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний заявил, что Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь ликвидированы.

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря на свей странице в социальной сети Facebook написал, что соответствующее решение было принято на заседании архиерейского собора, которое прошло в Софии Киевской.

«Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что священников так называемой Православной церкви Украины не пустили на территорию нескольких афонских монастырей.

Напомним, «новая церковь» Украины (так называемая Православная церковь Украины) появилась в 2018 году в результате объединения двух неканонических церковных структур — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом «соборе». В Русской православной церкви назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным и отказались принимать в нем участие.