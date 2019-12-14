Эксперт объяснил, зачем Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Киев вносит законопроект о децентрализации власти в спешке, пытаясь успокоить мировое сообщество и выполнить взятые на себя обязательства перед «нормандским форматом». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

«Особый статус»

Украинский президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Об этом говорится на официальном портале парламента.

Согласно тексту карточки законопроекта, документ был получен парламентом и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Кроме того, Зеленский определил законопроект как неотложный. Сам же текст законопроекта еще пока не обнародован.

В 2015 году Рада одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию отложилось на неопределенный срок. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в конституцию страны в части защиты реформ децентрализации.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году. Однако до сих пор не введен в действие. В 2018 году украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.

В спешке

Как заметил Владимир Соловейчик, речь идет о весьма спешной реакции украинского президента Зеленского на парижскую встречу 9 декабря. Президент Украины хочет показать своим партнерам по переговорам в «нормандском формате», что он не только, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, договороспособен, но и держит слово, выполняет свои обещания.

«Потому он и торопится с внесением и принятием этого законопроекта. Учитывая то обстоятельство, что партия Зеленского имеет абсолютное большинство в Верховной раде, скорее всего, обсуждение и голосование пройдут быстро и для Зеленского успешно. Но уже сейчас можно предположить, что жители Новороссии, как и руководство ДНР и ЛНР, воспримут данный документ как явно недостаточный и во многом ущемляющий их права, добытые немалой кровью, с оружием в руках», — пояснил Соловейчик.

По мнению эксперта, формально Зеленский и контролируемая им Верховная рада выполнят требования РФ, Германии и Франции, но фактически вряд ли что-то в ДНР и ЛНР с принятием данного законопроекта серьезно изменится. Очевидно, что Народные милиции ДНР и ЛНР не будут распущены, главы народных республик не передадут свои полномочия украинским «главам администраций».

«При этом жители ДНР и ЛНР не откажутся от полученных ими российских паспортов и не допустят на свою землю душегубов из карательных батальонов и палачей из СБУ. Любопытно будет наблюдать за дискуссией в Верховной раде при обсуждении данного законопроекта. Понятное дело, что большинства депутатов от партии Зеленского хватит, чтобы его принять. Но очевидно, что националистическая оппозиция от партий Порошенко и Святослава Вакарчука устроит скандалы. Возможно, даже с дракой и антисемитскими выкриками в адрес Зеленского. Обсуждение обещает быть зрелищным. Впрочем, драки в комитетах и на пленарных заседаниях Верховной рады — давняя политическая традиция Украины», — заключил Владимир Соловейчик.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.