Строительный кран упал на дорогу в Свердловской области, есть пострадавшие

Карпинск, 14 декабря. Строительный кран упал на дорогу в городе Крапинске Свердловской области. Об этом в субботу сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 14 декабря на улице Луначарского. По информации регионального управления Следственного комитета РФ, во время подъема металлической решетки кран опрокинулся на проезжую часть. В результате происшествия пострадал 67-летний крановщик, который с травмами был доставлен в местную больницу. Состояние пострадавшего не уточняется.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, истребована документация по соблюдению техники безопасности работ и относительно конструкции башенного крана, опрашиваются очевидцы, руководство и рабочие строительной компании», — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время решается вопрос о назначении ряда технических экспертиз. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что аналогичный случай произошел в апреле в Петербурге. Строительный кран упал на человека при разборе гостиницы «Северная корона» на набережной реки Карповки, в результате чего пострадал один человек.

В том же месяце еще один кран опрокинулся в районе улицы Костикова в Калининграде. Строительная конструкция обрушилась прямо на строящийся дом, однако в тот раз обошлось без пострадавших. Крановщица смогла самостоятельно выбраться из кабины.