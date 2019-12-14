Сирия, 14 декабря. Сириец был ранен в результате взрыва СВУ в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Один из примирившихся с властями САР радикалов был убит неизвестными в Даръа. Исламисты готовятся к наступлению в Западном Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению боевиков у населенного пункта Хариша к юго-западу от Алеппо; атаковали позиции исламистов на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации нового взрыва в городе Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по протестующим в Идлибе.

«Ансар ат-Таухид»: стягивает силы к линии разграничения сил с САА в Западном Алеппо.

Провинция Алеппо

К юго-западу от административного центра провинции вновь развернулись ожесточенные столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными войсками. По информации военного источника в сети Twitter (islamicworldupd), исламисты совершили нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Хариша, в результате которого был временно перекрыт один из путей снабжения в районе города Аль-Хадер. Отмечается, что вылазка была организована членами новообразованной группировки, которая была сформирована из боевиков, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) бандгрупп. Главным образом в ее состав вошли джихадисты «Ансар ат-Таухид».

Также поступают данные о том, что боевики продолжают стягивать силы к линии разграничения сил с САА. Так, новостное агентство Al Masdar News заявляет о том, что в прифронтовую зону были переброшены новые подкрепления. Некоторые военные эксперты полагают, что исламисты готовятся к началу полномасштабного наступления на данном направлении. В свою очередь силы САР также готовятся к передислокации в этот район дополнительных подразделений.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточных районах провинции, оккупированных курдскими боевиками, произошел новый взрыв. Как передает Twitter-канал (deirezzor24), детонировало СВУ, заложенное в окрестностях города Хаджин. В результате инцидента ранения получил молодой человек по имени Абдулла Ахмад аль-Дауд, который занимался выпасом овец. Местные активисты уверены, что бомба была заложена террористами подпольных ячеек «Исламского государства», которые несколько часов назад также заявили о своей причастности к организации взрыва поблизости от населенного пункта Ат-Таяна.

Провинция Даръа

В Даръа произошло новое убийство одного из бывших боевиков, который урегулировал свой правовой статус с сирийским правительством. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), мужчина по имени Ахмед Равашед родом из города Тафаc был застрелен неизвестными в деревне Ядуда на северо-западе от административного центра региона. Предполагается, что за организацией вылазки стоят исламисты вооруженной оппозиции, которым пока удается скрываться в безлюдных областях региона, осуществляя подпольную деятельность. Как известно, члены подобных «спящих ячеек» считают тех, кто примирился с властями, «предателями революции». Напомним, во время операции «Базальт», проводившейся летом прошлого года, многие радикалы, которые не были замешаны в военных преступлениях, получили возможность вернуться к мирной жизни.

Провинция Идлиб

Продолжаются вооруженные стычки на границах «Большого Идлиба». По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в ответ на новые обстрелы со стороны боевиков правительственные подразделения предприняли попытку атаковать их позиции недалеко от заброшенной базы ракетного батальона ПВО на юго-востоке провинции. Напомним, несмотря на то, что на линии соприкосновения сил сторон была сформирована демилитаризованная зона, в границах которой действует режим прекращения огня, исламисты не перестают провоцировать возобновление вооруженного конфликта.

Между тем, как передает Twitter-канал (Salah_Addin), в провинции не утихают массовые народные демонстрации против оккупации террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольного ему так называемого правительства спасения. Некоторые военные источники утверждают, что джихадисты открыли огонь по митингующим. Более подробная информация в настоящий момент выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.