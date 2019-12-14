Родительский комитет России поддержал запрет смартфонов на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева озвучила количество российских школ, в которых решили ограничить использование мобильных телефонов во время учебного процесса. На сегодня это 10628 школ.

Не только ученикам, но и педагогам рекомендовано ввести ограничения в использовании средств связи в рабочее время.

В результате социологических опросов выяснилось, что российские школьники согласны с подобными мерами и считают, что смартфоны действительно сильно отвлекают от учебы. Их мнение разделяют родители, но больше всех поддержали инициативу учителя.

Напомним, что в этом году запретить мобильные телефоны на уроках рекомендовали Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Министерство просвещения РФ. Но исключительно сами образовательные организации решали, прислушиваться ли к этим рекомендациям.

«Стоит заметить, что смартфоны не запретили проносить в школу, а запретили пользоваться ими на уроках. И, мне кажется, что эта цифра на самом деле выше, чем каждая четвертая школа. В принципе, по логике, по здравому смыслу и по волеизъявлению большинства родителей, на уроках смартфонам не место», — рассказала Федеральному агентству новостей председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец.

Это не означает, конечно, что ребенок не имеет права воспользоваться смартфоном, например, по дороге в школу, на перемене или по дороге из школы домой. Телефон является средством связи, средством контроля за детьми со стороны родителей. И такие решения не принимаются без согласия родственников.

Большинство родителей в целях повышения знаний своих детей, чтобы они не отвлекались, не мешали другим и себе, поддерживают инициативы руководителей школ не пользоваться телефоном на уроках. Но чаще такие решения принимаются даже не на уровне руководства школы, а на других уровнях. Например, по договоренности с классным руководителем.

«Конечно, бывают и какие-то экстренные ситуации по состоянию здоровья, например, которые требуют немедленного внимания. В такой ситуации никто не запретит ребенку воспользоваться мобильным телефоном и, более того, учитель сам может позвонить родителям, врачам… Но это крайние случаи», — заключила Волынец.

Также Родительский комитет России поддержал введение специальных ящиков для хранения телефонов в школах.